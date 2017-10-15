Польша отказалась от транша МВФ в размере $9,2 млрд

MIGnews.com.ua

Вице-премьер и министр финансов Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Twiiter, что Польша хочет отказаться от транша МВФ в размере 9,2 миллиарда долларов по причине "хорошего состояния экономики".

"Мы отказались от кредитной линии в размере 9,2 миллиарда долларов США. Экономика в Польше находится в таком хорошем состоянии, что мы можем это сделать", - заявил Моравецкий.

Известно, что на такое решение повлияли сверхприбыли национального бюджета размером в 4,9 миллиарда злотых (1,36 миллиарда долларов), полученные с января по август. А также темпы экономического роста, которые, по данным ведомства, за указанный период составили почти 4%.

"Я принял решение отказаться от кредита МВФ после анализа макроэкономических параметров, налоговых данных, оценки нашей бюджетной стабильности и валютных резервов", - написал министр.

На данный момент, собирается ли Польша разорвать или приостановить действие соглашения с МВФ о гибкой кредитной линии.