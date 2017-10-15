Американский журналист готов дать $10 млн за информацию, приводящую в импичменту Трампа

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 15 октября, издатель журнала Hustler Ларри Флинт разместил рекламное объявление, в котором предложил 10 млн долларов за любую информацию, которая может привести к импичменту президента США Дональда Трампа, передает The Washington Post.

Объявление занимает целую газетную полосу. "Ларри Флинт и журнал Hustler объявляют финансовое вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к импичменту и смещению с должности Дональда Трампа", - говорится в основной части объявления.

При этом в своем объявлении Флинт объяснил в общих чертах причины, почему, по его мнению, Трамп должен уйти с поста президента.

Среди этих причин названы "компрометации внутренней и внешней политики конфликтом интересов вокруг его глобальной бизнес-империи", "сотни сказанных заведомо ложных заявлений", "кричащий непотизм" и "назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности".

"Были ли у него какие-то финансовые операции с российскими? Был ли бизнес Соединенных Штатов поставлен под угрозу ради защиты бизнеса империи Трампа? Нам нужно, чтобы все это стало широко известным", - отмечается в рекламном объявлении Флинта.