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Американский журналист готов дать $10 млн за информацию, приводящую в импичменту Трампа
15.10.2017 10:54

Американский журналист готов дать $10 млн за информацию, приводящую в импичменту Трампа

В воскресенье, 15 октября, издатель журнала Hustler Ларри Флинт разместил рекламное объявление, в котором предложил 10 млн долларов за любую информацию, которая может привести к импичменту президента США Дональда Трампа, передает The Washington Post.

Объявление занимает целую газетную полосу. "Ларри Флинт и журнал Hustler объявляют финансовое вознаграждение в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к импичменту и смещению с должности Дональда Трампа", - говорится в основной части объявления.

При этом в своем объявлении Флинт объяснил в общих чертах причины, почему, по его мнению, Трамп должен уйти с поста президента.

Среди этих причин названы "компрометации внутренней и внешней политики конфликтом интересов вокруг его глобальной бизнес-империи", "сотни сказанных заведомо ложных заявлений", "кричащий непотизм" и "назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности".

"Были ли у него какие-то финансовые операции с российскими? Был ли бизнес Соединенных Штатов поставлен под угрозу ради защиты бизнеса империи Трампа? Нам нужно, чтобы все это стало широко известным", - отмечается в рекламном объявлении Флинта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, рэп-исполнитель из США Эминем (настоящее имя - Маршалл Мэтерс) жестко раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в своем новом видео, которое было презентовано в рамках вручения премии BET Hip Hop Awards.

Теги материала: Дональд Трамп, импичмент, информация, деньги
Новости СМИ2
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