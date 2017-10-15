Иран рассматривает выход из ядерной сделки из-за заявления Трампа

MIGnews.com.ua

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил СМИ, что Иран рассмотрит вопрос о выходе из ядерной сделки, если США попытаются восстановить санкции в отношении страны, передает Bloomberg .

Он заявлет, что заявления, сделанные президентом США Дональдом Трампом накануне, продемонстрировали "отсутствие стратегии".

"Если Иран в какой-либо момент почувствует, что действия, предпринятые на противоположной стороне об отмене санкций недостаточны для Исламской Республики, тогда у Ирана будет несколько вариантов действий на выбор. И один из них - выход из ядерной сделки", - предупредил Зариф.

Глава МИД страны утвержадет, что у Тегерана будет право на выход из соглашения, если санкции коснутся важных отраслей экономики.

"Если санкции будут снова введены в тех областях, представляющих для нас особую важность, таких как продажа нефти, судоходство и страхование морских перевозок, продажа самолетов, у нас будет право на то, чтобы принять решение в пользу выхода из ядерной сделки", - отметил он.

Также Зариф сообщил, что с момента подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана правительство страны написало 9 писем в Белый дом, поднимая опасения по "нарушениям" условий сделки. Глава иранского МИД также пообещал написать представителю Европейского Союза по иностранным делам Федерике Могерини о словах президента США.

Известно, что 13 октября глава США Дональд Трамп отказался продолжать сертификацию ядерной сделки с Ираном. Он оценил Иран как "фанатичный режим", обвинив Тегеран в финансировании терроризма, а также заявил, что "отрежет" Ирану "все пути к ядерному оружию".