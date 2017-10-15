В МИД Испании заявили о намерении взять под контроль Каталонию

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо заявил, что испанское правительство возьмет под контроль Каталонию, если региональный лидер Карлес Пучдемон двусмысленно ответит на вопрос Мадрида о том, объявил ли он о независимости от Испании, передает Reuters.
"Ответ должен быть без какой-либо двусмысленности. Он должен сказать "да" или "нет", - подчеркнул глава МВД.
"Если он ответит неоднозначно, это будет означать, что он не хочет диалога, и поэтому испанское правительство должно будет принять меры", - добавил Зойдо.
Напомним, 1 октября 2017 года жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%.
Также, в Мадриде начали разрабатывать план преодоления каталонского кризиса путем внесения изменений в Конституцию Испании. Для этого члены испанского правительства и оппозиции провели тайную встречу в Мадриде, чтобы найти выход из сложившейся ситуации в Каталонии.
Как сообщал MIGnews.com.uа, независимость Каталонии может спровоцировать сепаратистские тенденции в Европе. Такое заявление сделал президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.