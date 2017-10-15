В МИД Испании заявили о намерении взять под контроль Каталонию

MIGnews.com.ua

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо заявил, что испанское правительство возьмет под контроль Каталонию, если региональный лидер Карлес Пучдемон двусмысленно ответит на вопрос Мадрида о том, объявил ли он о независимости от Испании, передает Reuters .

"Ответ должен быть без какой-либо двусмысленности. Он должен сказать "да" или "нет", - подчеркнул глава МВД.

"Если он ответит неоднозначно, это будет означать, что он не хочет диалога, и поэтому испанское правительство должно будет принять меры", - добавил Зойдо.

Напомним, 1 октября 2017 года жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших, однако явка едва превысила 40%.

Также, в Мадриде начали разрабатывать план преодоления каталонского кризиса путем внесения изменений в Конституцию Испании. Для этого члены испанского правительства и оппозиции провели тайную встречу в Мадриде, чтобы найти выход из сложившейся ситуации в Каталонии.