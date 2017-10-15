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В Великобритании вводят красный уровень тревоги из-за приближающегося урагана "Офелия"
15.10.2017 08:56

В Великобритании вводят красный уровень тревоги из-за приближающегося урагана "Офелия"

В воскресенье, 15 октября, на Великобританию начал надвигаться ураган "Офелия", сформировавшийся в Атлантическом океане, сообщает The Independent.

Синоптики рассказали, что ураган движется со скоростью 160 км/ч и принесет на Британские острова дожди и сильный ветер, однако погода продолжит оставаться теплой с температурой воздуха до 23 градусов.

Также, британцев предупредили о возможных отключениях электроэнергии и перебоях в работе мобильной связи, а также - возможных сложностях с транспортным перевозками.

Согласно прогнозам, "Офелия" достигнет западного побережья Великобритании в понедельник, 16 октября. В то же время метеослужба Ирландии объявила красный уровень опасности в графствах западной части, в связи с усилением урагана "Офелия" до третьей степени опасности.

Уточняется, что данный режим чрезвычайной погодной ситуации будет действовать в понедельники и вторник. Красный статус опасности вводится на территории графств Голуэй, Мейо, Клэр, Корк и Керри, на остальной территории страны действует оранжевый статус. Предполагается, что существует риск повреждений строений и инфраструктуры, а в прибрежных районах - наводнений и паводков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, тропический шторм "Нейт" стал причиной гибели как минимум 28 человек в Центральной Америке.

Теги материала: ураган, Великобритания, стихия, опасность
Новости СМИ2
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