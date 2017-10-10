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Суд Японии назвал виновного в трагедии на АЭС в Фукусиме
10.10.2017 14:30

Суд Японии назвал виновного в трагедии на АЭС в Фукусиме

Во вторник, 10 октября, суд в Японии возложил ответственность за катастрофу на АЭС в Фукусиме, которая произошла в 2011 году, на власти страны и компанию-оператора АЭС Tepco, передает The Sundaily.

Такж, суд принял решение о выплате 500 млн иен пострадавшим в результате аварии.

Сообщается, что это уже третье судебное решение об аварии на атомной электростанции.

Известно, что речь идет о самом большом коллективном иске, в котором истцами стали 3,8 тыс. граждан, пострадавших вследствие катастрофы и родственники жертв.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, японские власти стали инициаторами выработки электроэнергии из радиоактивного леса в Фукусиме.

С этим предложением японцы обратились к немецкой фирме Entrade Energiesysteme AG, которая располагается в Дюссельдорфе.

Теги материала: Фукусима, трагедия, суд, виновный
Новости СМИ2
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