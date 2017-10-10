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Мэттис: США должны быть готовы к военному решению конфликта с КНДР
10.10.2017 13:59

Мэттис: США должны быть готовы к военному решению конфликта с КНДР

Военное командование Соединенных Штатов Америки должно быть готово к военному решению конфликта с КНДР. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет Politico.

"Какое будущее впереди? Ни я, ни вы не можем этого сказать, но есть одна вещь, которую может сделать армия США, и это - готовность к военным вариантам решения (конфликта, - ред.), к которым наш президент может прибегнуть в случае необходимости", - заявил глава Пентагона.

При этом он подчеркнул, что текущая стратегия Америки вокруг северокорейского кризиса основывается на дипломатическом подходе, подкрепленном экономическими санкциями. Но США должна быть готова к любому исходу событий, если переговоры не помогут.

В этом контексте Мэттис призвал Конгресс рассмотреть готовность бюджета к военному варианту разрешения ситуации вокруг Пхеньяна.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что бывший глава американского государства Барак Обама должен был решить проблему Северной Кореи.

Теги материала: США, Джеймс Мэттис, КНДР
Новости СМИ2
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