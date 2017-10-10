Мэттис: США должны быть готовы к военному решению конфликта с КНДР

MIGnews.com.ua

Военное командование Соединенных Штатов Америки должно быть готово к военному решению конфликта с КНДР. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет Politico .

"Какое будущее впереди? Ни я, ни вы не можем этого сказать, но есть одна вещь, которую может сделать армия США, и это - готовность к военным вариантам решения (конфликта, - ред.), к которым наш президент может прибегнуть в случае необходимости", - заявил глава Пентагона.

При этом он подчеркнул, что текущая стратегия Америки вокруг северокорейского кризиса основывается на дипломатическом подходе, подкрепленном экономическими санкциями. Но США должна быть готова к любому исходу событий, если переговоры не помогут.

В этом контексте Мэттис призвал Конгресс рассмотреть готовность бюджета к военному варианту разрешения ситуации вокруг Пхеньяна.