Мэр Барселоны против независимости Каталонии и просит "примирения"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, мэр Барселоны Ада Колау раскритиковала одностороннее провозглашение независимости Каталонии, сообщает DW.

Колау утверждает, что результаты референдума 1 октября не являются "основанием для объявления независимости". Колау также призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя отозвать направленные в Каталонию полицейские отряды.

По ее мнению, испанское правительство не должны было лишать власти каталонские учреждения. Мэр Барселоны уверена, что сейчас нужны "жесты примирения с обеих сторон", а не усиление напряжения, которое "никогда ничего не привносит".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, отделения Каталонии от Испании является "абсолютно невозможным". Такое заявление сделал премьер-министр Испании Мариано Рахой.