Мэр Барселоны против независимости Каталонии и просит "примирения"

Во вторник, 10 октября, мэр Барселоны Ада Колау раскритиковала одностороннее провозглашение независимости Каталонии, сообщает DW.
Колау утверждает, что результаты референдума 1 октября не являются "основанием для объявления независимости". Колау также призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя отозвать направленные в Каталонию полицейские отряды.
По ее мнению, испанское правительство не должны было лишать власти каталонские учреждения. Мэр Барселоны уверена, что сейчас нужны "жесты примирения с обеих сторон", а не усиление напряжения, которое "никогда ничего не привносит".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, отделения Каталонии от Испании является "абсолютно невозможным". Такое заявление сделал премьер-министр Испании Мариано Рахой.
Напомним, президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшее время планирует провозгласить независимость Каталонии в том случае, если власти Испании не примут предложения о посредничестве.