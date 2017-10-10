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Мэр Барселоны против независимости Каталонии и просит "примирения"
10.10.2017 09:51

Мэр Барселоны против независимости Каталонии и просит "примирения"

Во вторник, 10 октября, мэр Барселоны Ада Колау раскритиковала одностороннее провозглашение независимости Каталонии, сообщает DW.

Колау утверждает, что результаты референдума 1 октября не являются "основанием для объявления независимости". Колау также призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя отозвать направленные в Каталонию полицейские отряды.

По ее мнению, испанское правительство не должны было лишать власти каталонские учреждения. Мэр Барселоны уверена, что сейчас нужны "жесты примирения с обеих сторон", а не усиление напряжения, которое "никогда ничего не привносит".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, отделения Каталонии от Испании является "абсолютно невозможным". Такое заявление сделал премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Напомним, президент правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшее время планирует провозгласить независимость Каталонии в том случае, если власти Испании не примут предложения о посредничестве.

Теги материала: Каталония, Испания, референдум, конфликт
Новости СМИ2
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