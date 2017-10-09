Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
В Намибии погибло более 100 бегемотов из-за вспышки сибирской язвы
09.10.2017 21:20

В Намибии погибло более 100 бегемотов из-за вспышки сибирской язвы

В Намибии в национальном природном парке Бвабвата из-за вспышки сибирской язвы погибло 109 бегемотов за неделю, передает Namibian.

"Мы впервые заметили гибель 10 бегемотов на прошлой неделе в воскресенье, но количество увеличилось за неделю до 109 животных", - сказал заместитель директора парка.

Также он добавил, что группа ветеринаров, которые исследуют причину гибели бегемотов склоняются к вспышке сибирской язвы среди животных.

Кроме того директор уточнил, что сотрудники национального парка следят за ситуацией, чтобы избежать повторной гибели среди бегемотов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в местном зоопарке Берлина во время мощнейшего шторма "Ксавьер", который обрушился на северные регионы Германии в четверг, 5 октября, из-за веток, которые падали с деревьев, умерли 18 фламинго.

 

Теги материала: Африка, животные, гибель, болезнь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Йемене холерой заболели более 600 тысяч человек
Важное
В Йемене холерой заболели более 600 тысяч человек
В США разработали вино для домашних питомцев
Важное
В США разработали вино для домашних питомцев  Фоторепортаж
В китайском центре исследования панд родились медведи-близнецы
Важное
В китайском центре исследования панд родились медведи-близнецы  Видеорепортаж
В минобороны России сообщили о гибели военного советника в Сирии
Важное
В минобороны России сообщили о гибели военного советника в Сирии
В Средиземном море из 147 ливийских мигрантов выжил только один подросток
Важное
В Средиземном море из 147 ливийских мигрантов выжил только один подросток
В Таиланде черепаха проглотила почти тысячу монет весом в пять килограммов
Важное
В Таиланде черепаха проглотила почти тысячу монет весом в пять килограммов  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика