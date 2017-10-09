В Намибии погибло более 100 бегемотов из-за вспышки сибирской язвы

MIGnews.com.ua

В Намибии в национальном природном парке Бвабвата из-за вспышки сибирской язвы погибло 109 бегемотов за неделю, передает Namibian.

"Мы впервые заметили гибель 10 бегемотов на прошлой неделе в воскресенье, но количество увеличилось за неделю до 109 животных", - сказал заместитель директора парка.

Также он добавил, что группа ветеринаров, которые исследуют причину гибели бегемотов склоняются к вспышке сибирской язвы среди животных.

Кроме того директор уточнил, что сотрудники национального парка следят за ситуацией, чтобы избежать повторной гибели среди бегемотов.