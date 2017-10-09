Иностранцам разрешили воевать в рядах Вооруженных сил России за границей

MIGnews.com.ua

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который разрешает гражданам других государств участвовать в силовых операциях Вооруженных сил России за ее пределами. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

"Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации", - отмечается в документе.