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Иностранцам разрешили воевать в рядах Вооруженных сил России за границей
09.10.2017 13:20

Иностранцам разрешили воевать в рядах Вооруженных сил России за границей

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который разрешает гражданам других государств участвовать в силовых операциях Вооруженных сил России за ее пределами. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

"Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации", - отмечается в документе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на Донбассе находятся как минимум 36 тысяч боевиков и российских военнослужащих.

Теги материала: Россия, Владимир Путин, указ, иностранцы, военная служба
Новости СМИ2
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