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Великобритания предоставила Латвии 65 бронемашин
08.10.2017 14:56

Великобритания предоставила Латвии 65 бронемашин

Великобритания предоставила Вооруженным силам Латвии 65 из 123 боевых разведывательных гусеничных бронемашин в рамках заключенного между двумя странами в 2014 году договора о покупке этой техники, сообщает Baltnews со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Латвии.

Известно, что проект механизации пехотной бригады сухопутных сил латвийских ВС разделен на несколько этапов. Перед поставкой техника проходит капитальный ремонт и модернизацию.

Сообщается, что будут поставлены боеприпасы для 30-миллиметровых орудий, пулеметов, противотанковые ракеты, обучающие симуляторы. Также запланировано обучение латвийских военных.

Общая сумма контракта, рассчитанного на 10 лет, составит почти 250 млн евро.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети был обнародован впечатляющий ролик о прохождении танковых учений представителями Вооруженных Сил Украины.

Теги материала: боевая техника, Латвия, Великобритания
Новости СМИ2
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