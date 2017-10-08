Дональд Трамп обвиняет Иран в финансировании КНДР

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 8 октября, президент США Дональд Трамп обвинил правительство Ирана в финансировании и торговле с КНДР, сообщает Газета.ru.

Также Трамп отметил, что финансирование Северной Кореи является недопустимым.

"Я убежден, что Иран финансирует Северную Корею, я убежден, что он торгует с Северной Кореей, я убежден, что он ведет дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к сделке, но, с моей точки зрения, относится: это называется духом соглашения", - сказал Трамп.

Также, Трамп пригрозил, что будет обращаться с Ираном соответствующим образом.