Премьер-министр Испании отказался идти на компромисс с Каталонией

В воскресенье, 8 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не пойдет на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости, передает El Pais.
"Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", - сообщил Рахой и не исключил возможность роспуска регионального правительства Каталонии.
"Я не исключаю ничего", - ответил Рахой на вопрос, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и лишить Каталонию даже частичной автономии.
При этом Рахой отметил, что он должен "все сделать в нужное время".
"Идеально было бы, если бы не пришлось прибегать к радикальным мерам. У руководства Каталонии еще есть время пойти на попятный и предотвратить жесткую реакцию центрального правительства в Мадриде", - подчеркнул премьер.
По его словам, "единство страны не является предметом торга" и что Мадрид не будет вести переговоры на фоне угроз.
Также премьер отверг возможность посредничества в конфликте с Каталонией и исключил досрочные выборы.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, активисты планируют провести в Испании ряд протестов против независимости Каталонии.