Премьер-министр Испании отказался идти на компромисс с Каталонией

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 8 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не пойдет на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости, передает El Pais .

"Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", - сообщил Рахой и не исключил возможность роспуска регионального правительства Каталонии.

"Я не исключаю ничего", - ответил Рахой на вопрос, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и лишить Каталонию даже частичной автономии.

При этом Рахой отметил, что он должен "все сделать в нужное время".

"Идеально было бы, если бы не пришлось прибегать к радикальным мерам. У руководства Каталонии еще есть время пойти на попятный и предотвратить жесткую реакцию центрального правительства в Мадриде", - подчеркнул премьер.

По его словам, "единство страны не является предметом торга" и что Мадрид не будет вести переговоры на фоне угроз.

Также премьер отверг возможность посредничества в конфликте с Каталонией и исключил досрочные выборы.