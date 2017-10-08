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Премьер-министр Испании отказался идти на компромисс с Каталонией
08.10.2017 11:55

Премьер-министр Испании отказался идти на компромисс с Каталонией

В воскресенье, 8 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не пойдет на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости, передает El Pais.

"Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", - сообщил Рахой и не исключил возможность роспуска регионального правительства Каталонии.

"Я не исключаю ничего", - ответил Рахой на вопрос, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и лишить Каталонию даже частичной автономии.

При этом Рахой отметил, что он должен "все сделать в нужное время".

"Идеально было бы, если бы не пришлось прибегать к радикальным мерам. У руководства Каталонии еще есть время пойти на попятный и предотвратить жесткую реакцию центрального правительства в Мадриде", - подчеркнул премьер.

По его словам, "единство страны не является предметом торга" и что Мадрид не будет вести переговоры на фоне угроз.

Также премьер отверг возможность посредничества в конфликте с Каталонией и исключил досрочные выборы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, активисты планируют провести в Испании ряд протестов против независимости Каталонии.

Теги материала: Каталония, премьер-министр, Испания, компромисс
Новости СМИ2
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