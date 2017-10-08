Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World

MIGnews.com.ua

В Варшаве, в субботу, 7 октября, прошел первый в мировой истории конкурс красоты для девушек, передвигающихся на инвалидной коляске Miss Wheelchair World.

В нем приняла участие ведущая телеканала NewsOne Уляна Пчелкина. Она поддержала победительницу конкурса, белоруску Александра Чичикову, рассказав, что ее философия - это доброта.

Известно, что за титул боролись 24 участницы из 15 стран.

Чичикова, которая нынешним летом дебютировала в спектакле театра "Дом №5", "если ничего не изменится, она будет получать театральное образование в нашей лаборатории Fortinbras".

На данный момент победительница учится БГПУ имени Максима Танка и работает в службе Гипермаркет услуг 124.

Напомним, Уляна Пчелкина, представляющая Украину вместе с Оксаной Кононец, является чемпионкой мира по карате в категории ката, работает ведущей новостей на телеканале NewsOne , организатором лагерей активной реабилитации, инструктором по общефизической подготовке и состоит в правлении Международного благотворительного фонда "Всеукраинское объединение "Крылья".