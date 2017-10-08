Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
08.10.2017 10:59

Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж

В Варшаве, в субботу, 7 октября, прошел первый в мировой истории конкурс красоты для девушек, передвигающихся на инвалидной коляске Miss Wheelchair World.

В нем приняла участие ведущая телеканала NewsOne Уляна Пчелкина. Она поддержала победительницу конкурса, белоруску Александра Чичикову, рассказав, что ее философия - это доброта.

 

Известно, что за титул боролись 24 участницы из 15 стран.

Чичикова, которая нынешним летом дебютировала в спектакле театра "Дом №5", "если ничего не изменится, она будет получать театральное образование в нашей лаборатории Fortinbras".

На данный момент победительница учится БГПУ имени Максима Танка и работает в службе Гипермаркет услуг 124.

Напомним, Уляна Пчелкина, представляющая Украину вместе с Оксаной Кононец, является чемпионкой мира по карате в категории ката, работает ведущей новостей на телеканале NewsOne, организатором лагерей активной реабилитации, инструктором по общефизической подготовке и состоит в правлении Международного благотворительного фонда "Всеукраинское объединение "Крылья". 

Как сообщал MIGnews.com.ua, Марина Порошенко приняла предложение ведущей Уляны Пчелкиной и села в инвалидную коляску.

Теги материала: конкурс, инвалидные коляски, победа, Беларусь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [50] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Россия предоставила Беларуси $700 млн кредита
Важное
Россия предоставила Беларуси $700 млн кредита
Наблюдатели НАТО будут присутствовать на учениях "Запад-2017"
Важное
Наблюдатели НАТО будут присутствовать на учениях "Запад-2017"
В России никто не хочет строить железнодорожные подходы к Керченскому мосту
Важное
В России никто не хочет строить железнодорожные подходы к Керченскому мосту
Беларусь ввела безвизовый режим с США и Евросоюзом
Важное
Беларусь ввела безвизовый режим с США и Евросоюзом
Сорвал куш: британский бизнесмен получил 110 тыс. фунтов, сделав ставку на Трампа
Важное
Сорвал куш: британский бизнесмен получил 110 тыс. фунтов, сделав ставку на Трампа
Виновник экстренной посадки самолета "Белавиа" подал в суд на СБУ
Важное
Виновник экстренной посадки самолета "Белавиа" подал в суд на СБУ  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017
Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World
Эксклюзив  Стало известно имя победительницы конкурса Miss Wheelchair World  Фоторепортаж
08.10.2017
Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика