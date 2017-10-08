Бывшая жена Дональда Трампа отказалсь стать послом Чехии

MIGnews.com.ua

Ивана Трамп, бывшая жена президента США Дональда Трампа, отказалась стать послом США в Чехии, передает CBS.

Ивана рассказала, предложение поступило ей лично от бывшего супруга, однако соглашаться с таким предложением она не намерена.

"Мне нравится моя свобода. Мне нравится делать то, что я хочу делать, идти туда, куда я хочу пойти, с кем бы я ни хотела. И я могу позволить себе свой образ жизни. Зачем мне уезжать и прощаться с Майами зимой, сказать "до свидания" Сан-Тропе летом, и попрощаться с весной в Нью-Йорке? У меня идеальная жизнь", - рассказала Ивана Трамп.

Женщина рассказала, что Трамп также советовался с ней по поводу использования Twitter. Ивана одобрила то, как ее бывший муж использует социальную сеть.

Известно, что Ивана Трамп родилась в Чехии, в городе Злин. В Чехословакии она была спортсменкой-лыжницей. Однако позднее она переехала в США, где познакомилась с Дональдом Трампом. Они были женаты 15 лет, и у них родилось трое детей.