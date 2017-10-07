В Испании полиция задержала судно перевозившее с 4 тонны кокаина

В субботу, 7 октября, полиция Испании в ходе проведения международной операции провела задержания судна, на котором перевозилось 3,8 тонн кокаина, сообщает Newsone.
По данным источника, в связи с выявлением наркотиков были задержаны семь членов экипажа данного судна.
Кроме этого, кокаин злоумышленники аккуратно упаковали и спрятаны в кабине под судовой кухней.
"На этом судне везли в Испанию 3,8 т кокаина. Задержаны семь членов экипажа", - уточнили сотрудники местной полиции.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в провинции Альберта в Канаде сотрудникам полиции конфисковать рекордную партию наркотика фентанил, его уличная цена превышает четыре миллиона долларов. Правоохранители изъяли 130 тысяч таблеток фентанила, 2,4 килограмма кокаина, 1,8 килограмм метамфетамина и много других наркотических веществ.