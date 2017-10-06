Парламент Каталонии соберется на заседание, несмотря на запрет суда

Парламент Каталонии готов провести заседание в понедельник, 9 октября, несмотря на решение конституционного суда Испании. Такое заявление сделал секретарь внешних и институциональных отношений правительства Каталонии Рауль Ромева, пишет Reuters.
"Парламент обсудит, парламент встретится. Это будет дискуссия, и это важно", - заявил Ромева.
Стоит отметить, что во время этого заседания Каталония может провозгласить декларацию о независимости.
НАпомним. в воскресенье, 1 октября, на референдуме 90% жителей Каталонии (около 2,26 миллионов человек) проголосовали "за" выход региона из состава Испании.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид к переговорам об отделении региона с участием посредников. В то же время центральное правительство Испании отвергает такое предложение.