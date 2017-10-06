Парламент Каталонии соберется на заседание, несмотря на запрет суда

MIGnews.com.ua

Парламент Каталонии готов провести заседание в понедельник, 9 октября, несмотря на решение конституционного суда Испании. Такое заявление сделал секретарь внешних и институциональных отношений правительства Каталонии Рауль Ромева, пишет Reuters .

"Парламент обсудит, парламент встретится. Это будет дискуссия, и это важно", - заявил Ромева.

Стоит отметить, что во время этого заседания Каталония может провозгласить декларацию о независимости.

НАпомним. в воскресенье, 1 октября, на референдуме 90% жителей Каталонии (около 2,26 миллионов человек) проголосовали "за" выход региона из состава Испании .