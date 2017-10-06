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Парламент Каталонии соберется на заседание, несмотря на запрет суда
06.10.2017 17:31

Парламент Каталонии соберется на заседание, несмотря на запрет суда

Парламент Каталонии готов провести заседание в понедельник, 9 октября, несмотря на решение конституционного суда Испании. Такое заявление сделал секретарь внешних и институциональных отношений правительства Каталонии Рауль Ромева, пишет Reuters.

"Парламент обсудит, парламент встретится. Это будет дискуссия, и это важно", - заявил Ромева.

Стоит отметить, что во время этого заседания Каталония может провозгласить декларацию о независимости.

НАпомним. в воскресенье, 1 октября, на референдуме 90% жителей Каталонии (около 2,26 миллионов человек) проголосовали "за" выход региона из состава Испании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал Мадрид к переговорам об отделении региона с участием посредников. В то же время центральное правительство Испании отвергает такое предложение.

Теги материала: Каталония, Испания, независимость
Новости СМИ2
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