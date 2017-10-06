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На востоке Японии произошло землетрясение
06.10.2017 15:24

На востоке Японии произошло землетрясение

В пятницу, 6 октября, на востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, пишет The Independent.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки, толчки произошли вблизи префектуры Фукусима, которая в 2011 году пострадала от сильнейшего землетрясения и цунами.

Стоит отметить, что эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во Львовской области после незначительного землетрясения в ночь на субботу, 30 сентября, образовалась гигантская пропасть. Толчки были настолько небольшой магнитуды, что сейсмологи не зафиксировали баллов землетрясения, а большинство жителей местных населенных пунктов (Трускавца, Дрогобыча и Стебника) даже не почувствовали его.

Теги материала: Япония, землетрясение, Фукусима
Новости СМИ2
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