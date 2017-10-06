На востоке Японии произошло землетрясение

MIGnews.com.ua

В пятницу, 6 октября, на востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, пишет The Independent .

По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки, толчки произошли вблизи префектуры Фукусима, которая в 2011 году пострадала от сильнейшего землетрясения и цунами.

Стоит отметить, что эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.