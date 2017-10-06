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В Молдове заявили об ухудшении отношений с Россией
06.10.2017 13:50

В Молдове заявили об ухудшении отношений с Россией

Отношения Молдовы и России находятся в подвешенном состоянии. Такое заявление сделал премьер-министр Молдовы Павел Филип, пишет РБК-Украина.

По словам молдавского политика, отношения между странами ухудшились из-за отсутствия диалога на правительственном уровне.

"Мы абсолютно не довольны этим", - заявил Филип.

При этом он подчеркнул, что для Молдовы отношения с Российской Федерацией достаточно важны, и страна хочет иметь хорошие отношения с Москвой.

"Даже если мы маленькая страна, мы хотим, чтобы эти отношения основывались на взаимном уважении", - отметил премьер-министр Молдовы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, власти Молдовы не пустили в страну российскую и югоосетинской делегации, которые направлялась в Приднестровье. Военная делегация, в том числе российский генерал Александр Владимиров, ехала в оккупированный Россией Приднестровский район Молдовы.

Теги материала: Молдова, Россия, отношения, премьер-министр
Новости СМИ2
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