В Молдове заявили об ухудшении отношений с Россией

Отношения Молдовы и России находятся в подвешенном состоянии. Такое заявление сделал премьер-министр Молдовы Павел Филип, пишет РБК-Украина .

По словам молдавского политика, отношения между странами ухудшились из-за отсутствия диалога на правительственном уровне.

"Мы абсолютно не довольны этим", - заявил Филип.

При этом он подчеркнул, что для Молдовы отношения с Российской Федерацией достаточно важны, и страна хочет иметь хорошие отношения с Москвой.

"Даже если мы маленькая страна, мы хотим, чтобы эти отношения основывались на взаимном уважении", - отметил премьер-министр Молдовы.