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Трамп намерен разорвать ядерную сделку с Ираном
06.10.2017 10:52

Трамп намерен разорвать ядерную сделку с Ираном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении разорвать сделку по иранской ядерной программе, пишет The Washington Post.

По словам главы американского государства, на этот шаг он пойдет уже на следующей неделе.

"Мы не должны позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Режим Ирана поддерживает терроризм и экспортирует насилие", - заявил Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что Америка должна положить конец "ядерным амбициям" Тегерана.

"Они не соблюдали условия соглашения", - отметил Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Иране арестовали одного из членов группы, которой удалось подписать договор о сокращении ядерной программы страны с Китаем, США, Германией, Францией, Великобританией и Россией в обмен на снятие санкций с Тегерана.

Теги материала: Дональд Трамп, США, Иран, ядерная программа
Новости СМИ2
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