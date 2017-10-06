Трамп намерен разорвать ядерную сделку с Ираном

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении разорвать сделку по иранской ядерной программе, пишет The Washington Post.

По словам главы американского государства, на этот шаг он пойдет уже на следующей неделе.

"Мы не должны позволить Ирану заполучить ядерное оружие. Режим Ирана поддерживает терроризм и экспортирует насилие", - заявил Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что Америка должна положить конец "ядерным амбициям" Тегерана.

"Они не соблюдали условия соглашения", - отметил Трамп.