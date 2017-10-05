Европарламент потребовал от России прекратить репрессии в Крыму

MIGnews.com.ua

Европейский парламент принял резолюцию о правах человека в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ЕП.

"Преследования против татарской общины должны прекратиться. Депутаты Европарламента осуждают приговоры против Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, а также Николая Семены", - говорится в сообщении.

В ЕС заявили, что считают эти приговоры серьезными нарушениями прав человека и их нужно отменить. При этом евродепутаты потребовали немедленно освободить Умерова и Чийгозу, а также отмены обвинений против Семены.

"Реальность репрессий и применение законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме привели к серьезному ухудшению ситуации с правами человека на Крымском полуострове и широко распространенному нарушению свободы слова", - заявили в Европарламенте.

Также европарламентарии выразили мнение, что основные свободы граждан не гарантированы, и что аннексия Крыма была незаконной и таким образом Россия нарушила международное право и европейские соглашения, подписанные как Россией, так и Украиной.