Стрельба в Лас-Вегасе: подруга стрелка заявила, что ничего не знала о его планах

Мэрилу Дэнли, подруга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, утверждает, что ничего не знала о его планах, пишет Associated Press.
По полученным данным, адвокат Дэнли распространил заявление своей подзащитной.
"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как-то, что произошло", - заявила женщина.
При этом она подчеркнула, что Пэддок был "добрым, заботливым и тихим человеком".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения. Через некотрое время стало известно, что огонь открыли из гостинничного номера. Стрелком оказался 64-летний Стивен Крейг Пэддок, который позже совершил самоубийство. Он открыл огонь по людям, которые прибыли на музыкальный фестиваль.