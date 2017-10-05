Стрельба в Лас-Вегасе: подруга стрелка заявила, что ничего не знала о его планах

MIGnews.com.ua

Мэрилу Дэнли, подруга стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока, утверждает, что ничего не знала о его планах, пишет Associated Press .

По полученным данным, адвокат Дэнли распространил заявление своей подзащитной.

"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как-то, что произошло", - заявила женщина.

При этом она подчеркнула, что Пэддок был "добрым, заботливым и тихим человеком".