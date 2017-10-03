В Каталонии началась всеобщая забастовка против полицейского произвола

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 октября, профсоюзы Каталонии созвали общенациональную забастовку против действий полиции в день проведения референдума, пишет El Pais.

По полученным данным, метрополитен, автобусы и железная дорога в часы пик - с 06:30 до 09:30 и с 17:00 до 20:00, будут осуществляться лишь минимальное обслуживание пассажиров.

Также сообщается о блокировании дорог. В настоящее время есть информация о перекрытии 12 магистралей. Кроме того была приостановлена работа больниц, школ и государственных учреждений.

Вместе с тем сообщается, что утром к полицейским участкам в Барселоне и Реусе начали стягиваться люди. Ожидается, что к протестующим присоединятся игроки футбольного клуба "Барселона".

"Клуб будет завтра закрыт. Ни одна из наших команд, включая юношеские, не будет проводить завтра тренировки", - заявили в ФК.