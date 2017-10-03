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Могерини: В русскоязычных СМИ обнаружили 3000 случаев дезинформации
03.10.2017 11:27

Могерини: В русскоязычных СМИ обнаружили 3000 случаев дезинформации

Европейская служба внешних дел зафиксировала в течение последних двух лет свыше трех тысяч случаев дезинформации со стороны русскоязычных средств массовой информации. Такое заявление сделала Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, пишет РБК-Украина.

"Нам важно анализировать, прогнозировать и реагировать на дезинформацию. По этой причине мы создали в рамках Европейской службы внешних дел первую Оперативную группу по стратегическим коммуникациям, сосредоточив внимание на наших восточных партнерах и русскоязычных общинах. За последние два года  группа StratCom выявила более трех тысяч случаев дезинформации", - заявила Могерини.

При этом она подчеркнула, что в ЕС четко знают - противодействия дезинформации недостаточно.

"Реагирование очень важно, но еще более важно убедиться, что настоящие новости достигают самой широкой аудитории как внутри, так и за пределами Европейского союза. Поэтому наша первая обязанность состоит в том, чтобы говорить о том, что мы делаем, разъяснять с максимальной прозрачностью нашу политику, распространять реальные истории о положительном влиянии европейской политики на жизнь многих людей", - отметила Могерини.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители Европейского союза ввели в действие веб-сайт euvsdisinfo.eu, предназначенный для противодействия дезинформации, исходящей со стороны Российской Федерации.

Теги материала: Евросоюз, Федерика Могерини, СМИ, Россия, дезинформация
Новости СМИ2
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