Венгрия и Румыния будут совместно выступать против украинского закона об образовании

MIGnews.com.ua

Закон о тотальной украинизации образования является ударом в спину. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Радио Свобода .

По мнению венгерского министра, Будапешт и Бухарест должны объединиться против украинского закона об образовании. При этом Сийярто подчеркнул, что глава МИД Румынии Теодор Мелешкану поддерживает эту идею.

"Вполне естественно и нормально, что Венгрия и Румыния вместе выступают против нового закона Украины "Об образовании", - заявил Сийярто.

Стоит отметить, что накануне глава МИД Венгрии встретился с румынским коллегой Теодором Мелешкану в городе Клуже. Во время встречи было отмечено, что Венгрия заинтересована в создании и сохранении стратегического контакта с Румынией в вопросе украинской образовательной реформы, ведь "гораздо лучше создавать истории успеха, чем иметь дело с конфликтами".

Сийярто заявил, что данный закон противоречит соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, подписание которого поддержали Будапешт и Бухарест. Поэтому министр заявил, что рассматривает его принятие как "удар в спину" двум государствам.

Кроме этого глава венгерского внешнеполитического ведомства видит "серьезную угрозу" в том, что на рассмотрение украинских парламентариев попали также законопроекты о языке и гражданстве.

Глава МИД Венгрии вновь напомнил, что Будапешт многократно обращался к Киеву с просьбой не принимать этот закон, но это было сделано вопреки. Министр убежден, что закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

"В Украине живет более полумиллиона венгров и румын, и поэтому Венгрия и Румыния выступают вместе", - подчеркнул Сийярто