США отказались вести переговоры с КНДР

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки готовы вести переговоры с Северной Кореей только в вопросе освобождения заключенных в КНДР американцев. Такое заявление сделала спикер Белого дома Сара Сандерс во время брифинга, пишет РБК-Украина .

"Мы поняли, что сейчас не время говорить. Единственные разговоры, которые имели место или которые могли бы быть, это о возвращении американцев, которые там задержаны. Никаких других переговоров с КНДР в настоящее время не будет", - заявила Сандерс.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время на территории КНДР удерживают троих граждан США.