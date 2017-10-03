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США отказались вести переговоры с КНДР
03.10.2017 10:52

США отказались вести переговоры с КНДР

Соединенные Штаты Америки готовы вести переговоры с Северной Кореей только в вопросе освобождения заключенных в КНДР американцев. Такое заявление сделала спикер Белого дома Сара Сандерс во время брифинга, пишет РБК-Украина.

"Мы поняли, что сейчас не время говорить. Единственные разговоры, которые имели место или которые могли бы быть, это о возвращении американцев, которые там задержаны. Никаких других переговоров с КНДР в настоящее время не будет", - заявила Сандерс.

При этом она подчеркнула, что в настоящее время на территории КНДР удерживают троих граждан США.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские дипломаты не должны попусту тратить время на переговоры с лидером Корейской народно-дипломатической республики Ким Чен Ыном.

Теги материала: США, КНДР, переговоры
Новости СМИ2
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