Глава ФБР сообщил, что ИГИЛ не причастна к стрельбе в Лас-Вегасе

MIGnews.com.ua

Международная террористическая организация ИГИЛ не причастна к стрельбе в Лас-Вегасе, о чем на пресс-конференции сообщил глава филиала Федерального бюро расследований в Лас-Вегасе Аарон Роуз, передает Медуза.

По его словам, между стрельбой в Лас-Вегасе и ИГИЛ нет связи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" взяла на себя ответственность за стрельбу во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере 58 человек.

По полученным данным, приближенное к террористам агентство обнародовало заявление, в котором утверждается, что нападавший был "солдатом Исламского государства".

Также отмечается, что стрелок присоединился к ИГИЛ несколько месяцев назад.