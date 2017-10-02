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Глава ФБР сообщил, что ИГИЛ не причастна к стрельбе в Лас-Вегасе
02.10.2017 21:41

Глава ФБР сообщил, что ИГИЛ не причастна к стрельбе в Лас-Вегасе

Международная террористическая организация ИГИЛ не причастна к стрельбе в Лас-Вегасе, о чем на пресс-конференции сообщил глава филиала Федерального бюро расследований в Лас-Вегасе Аарон Роуз, передает Медуза.

По его словам, между стрельбой в Лас-Вегасе и ИГИЛ нет связи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" взяла на себя ответственность за стрельбу во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, в результате которой погибли по меньшей мере 58 человек.

По полученным данным, приближенное к террористам агентство обнародовало заявление, в котором утверждается, что нападавший был "солдатом Исламского государства".

Также отмечается, что стрелок присоединился к ИГИЛ несколько месяцев назад.

Теги материала: ФБР, стрельба, Лас-Вегас, ИГИЛ
Новости СМИ2
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