Каталония просит переговоров с Мадридом

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 октября, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не заинтересован в "травматическом" разрыве Каталонии с Испанией и предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою переговоры под эгидой Евросоюза, передает Радио Свобода.

Пучдемон заявил, что стремится не к "травматическому" разрыву с Мадридом, а к "новому пониманию".

По словам главы каталонского правительства, он пока что не контактировал с центральным правительством Испании. Пучдемон призвал Рахоя сообщить, поддерживает ли он переговоры о будущем Каталонии под эгидой Европейского союза.

По мнению Пучмедона, референдум имеет законную силу, а его результат обязателен к исполнению. Таким образом, вопрос о выходе Каталонии из состава Испании должен решить региональный парламент.

Рахой назвал голосование в Каталонии незаконным.