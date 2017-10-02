Каталония просит переговоров с Мадридом

В понедельник, 2 октября, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что не заинтересован в "травматическом" разрыве Каталонии с Испанией и предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою переговоры под эгидой Евросоюза, передает Радио Свобода.
Пучдемон заявил, что стремится не к "травматическому" разрыву с Мадридом, а к "новому пониманию".
По словам главы каталонского правительства, он пока что не контактировал с центральным правительством Испании. Пучдемон призвал Рахоя сообщить, поддерживает ли он переговоры о будущем Каталонии под эгидой Европейского союза.
По мнению Пучмедона, референдум имеет законную силу, а его результат обязателен к исполнению. Таким образом, вопрос о выходе Каталонии из состава Испании должен решить региональный парламент.
Рахой назвал голосование в Каталонии незаконным.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правительство Испании сделает все возможное, чтобы не дать Каталонии стать независимой. Такое заявление сделал министр юстиции Испании Рафаэль Катала.