Российская компания решила сотрудничать с КНДР, направив туда интернет-линию

MIGnews.com.ua

С воскресенья телекоммуникационная компания России TransTeleCom предоставила новую интернет-линию Северной Кореи, передает Reuters.

Известно, что TransTeleCom примерно с 9:00 по Гринвичу в воскресенье направляет северокорейский информационный поток. Такую информацию сообщила компания Dyn Research, которая занимается наблюдением за подключением к интернету во всем мире.

Напомним, интернет Северной Кореи ограничен несколькими сотнями соединений, но эти связи имеют жизненно важное значение для координации кибератак в стране. Данную информацию подтвердил Брайс Боланд, председатель технического офиса Азиатско-Тихоокеанского региона компании по кибербезопасности FireEye.

Он также предоставил информацию о новой российско-корейской киберсвязи, которую впервые заметил 38 North, проект Института США и Кореи в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS).

По мнению Боланда, российская связь усилит способность Северной Кореи управлять будущими кибератаками.

Известно, что в последние годы КНДР обвиняют в нескольких крупных кибератаках, в том числе против банков и Sony Pictures, а также в атаке WansCry. Пхеньян полностью отрицает любую причастность.