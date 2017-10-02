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Российская компания решила сотрудничать с КНДР, направив туда интернет-линию
02.10.2017 18:24

Российская компания решила сотрудничать с КНДР, направив туда интернет-линию

С воскресенья телекоммуникационная компания России TransTeleCom предоставила новую интернет-линию Северной Кореи, передает Reuters.

Известно, что TransTeleCom примерно с 9:00 по Гринвичу в воскресенье направляет северокорейский информационный поток. Такую информацию сообщила компания Dyn Research, которая занимается наблюдением за подключением к интернету во всем мире.

Напомним, интернет Северной Кореи ограничен несколькими сотнями соединений, но эти связи имеют жизненно важное значение для координации кибератак в стране. Данную информацию подтвердил Брайс Боланд, председатель технического офиса Азиатско-Тихоокеанского региона компании по кибербезопасности FireEye.

Он также предоставил информацию о новой российско-корейской киберсвязи, которую впервые заметил 38 North, проект Института США и Кореи в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS).

По мнению Боланда, российская связь усилит способность Северной Кореи управлять будущими кибератаками.

Известно, что в последние годы КНДР обвиняют в нескольких крупных кибератаках, в том числе против банков и Sony Pictures, а также в атаке WansCry. Пхеньян полностью отрицает любую причастность.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, дипломаты Соединенных Штатов Америки не должны попусту тратить время на переговоры с лидером Корейской народно-дипломатической республики Ким Чен Ыном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Теги материала: Россия, КНДР, интернет, безопасность
Новости СМИ2
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