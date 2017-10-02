Макрон о референдуме в Каталонии: Мы будем вести диалог только с официальным Мадридом

MIGnews.com.ua

Правительство Франции всецело поддерживает конституционный строй и единство Испании. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro .

По полученным данным, глава французского государства провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, во время которого и заявил о поддержке единства Испании.

Вместе с тем французский президент заверил, что Париж будет поддерживать диалог только с официальным Мадридом.

Напомним, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум. По данным местных властей, каталонцы поддержали решение отсоединиться от Испании.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что испанское правительство сделает все возможное, чтобы не дать Каталонии стать независимой .