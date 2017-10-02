Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Великобритания придумала интересный способ бороться с пластиком
02.10.2017 17:11

Великобритания придумала интересный способ бороться с пластиком

Великобритания взялась за решение проблемы  накопления пластиковых отходов в стране, поскольку ежедневно более 700 тыс. пластиковых бутылок  оказываются на мусорных свалках страны, передает SkyNews.

Известно, что решить проблему планируют путем внедрения депозитной системы сбора тары. 

"Масштабы засорения пластиком страны  подчеркивают  необходимость внедрения депозитной системы сбора тары", - говорится в сообщении.

Согласно расчетам экологических консультантов "Eunomia", депозитная система сбора тары позволит уменьшить количество  пустых бутылок на 85% - или на 600 тысяч ежедневно.

Сообщается, что согласно программе стоимость напитка будет повышена на определенную сумму денег, которая будет возвращаться покупателю в обмен на использованную упаковку.

Экологический консультант "Eunomia" Крис Шеррингтон убежден, что депозитная система сбора тары является мощным драйвером для переработки пластмассы.

"Это не просто схема вознаграждения. Люди будут платить наперед, и они обязательно захотят вернуть свои деньги.  Данная система успешно работает в порядке других стран. Нет причин, по которым залоговая система сбора пластиковых бутылок не заработает в Великобритании", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, агентство Dumpark создало карту интенсивности загрязнения мирового океана в виде инфографики.

Теги материала: Британия, пластик, экология, борьба
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Тереза Мэй сообщила дату выхода из Евросоюза
Важное
Тереза Мэй сообщила дату выхода из Евросоюза
Главный маршал Великобритании стал новым председателем Военного комитета НАТО
Важное
Главный маршал Великобритании стал новым председателем Военного комитета НАТО
Ученые создали инфографику количества пластика, который плавает в мировом океане
Важное
Ученые создали инфографику количества пластика, который плавает в мировом океане
Трамп и Макрон договорились объединить усилия, чтобы прекратить "ядерную угрозу КНДР"
Важное
Трамп и Макрон договорились объединить усилия, чтобы прекратить "ядерную угрозу КНДР"
Из-за теракта в Манчестере полиция закрыла Вестминстерский дворец
Важное
Из-за теракта в Манчестере полиция закрыла Вестминстерский дворец
Экс-премьер Британии похвалил Шварценеггера за проделанную политическую работу
Важное
Экс-премьер Британии похвалил Шварценеггера за проделанную политическую работу

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017
Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика