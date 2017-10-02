Великобритания придумала интересный способ бороться с пластиком

MIGnews.com.ua

Великобритания взялась за решение проблемы накопления пластиковых отходов в стране, поскольку ежедневно более 700 тыс. пластиковых бутылок оказываются на мусорных свалках страны, передает SkyNews.

Известно, что решить проблему планируют путем внедрения депозитной системы сбора тары.

"Масштабы засорения пластиком страны подчеркивают необходимость внедрения депозитной системы сбора тары", - говорится в сообщении.

Согласно расчетам экологических консультантов "Eunomia", депозитная система сбора тары позволит уменьшить количество пустых бутылок на 85% - или на 600 тысяч ежедневно.

Сообщается, что согласно программе стоимость напитка будет повышена на определенную сумму денег, которая будет возвращаться покупателю в обмен на использованную упаковку.

Экологический консультант "Eunomia" Крис Шеррингтон убежден, что депозитная система сбора тары является мощным драйвером для переработки пластмассы.

"Это не просто схема вознаграждения. Люди будут платить наперед, и они обязательно захотят вернуть свои деньги. Данная система успешно работает в порядке других стран. Нет причин, по которым залоговая система сбора пластиковых бутылок не заработает в Великобритании", - отметил он.