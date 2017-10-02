В Мадриде пообещали помешать Каталонии объявить о независимости

MIGnews.com.ua

Правительство Испании сделает все возможное, чтобы не дать Каталонии стать независимой. Такое заявление сделал министр юстиции Испании Рафаэль Катала, сообщает AFP .

"Если кто-то планирует заявить о независимости части территории Испании, но не может этого делать, поскольку он не имеет такой возможности, нам придется делать все, что в рамках закона, чтобы это остановить", - заявил испанский министр.

При этом он подчеркнул, власти Испании могут воспользоваться статьей 155 испанской Конституции, которая позволит приостановить автономные полномочия Каталонии.

"Это один из возможных инструментов, - отметил Катала. - Мы всегда говорили, что будем использовать всю силу закона, все механизмы, которые конституция и законы предоставляют правительству".