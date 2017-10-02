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Еврокомиссия: Если Каталония отделится от Испании, то выйдет из ЕС
02.10.2017 14:59

Еврокомиссия: Если Каталония отделится от Испании, то выйдет из ЕС

Каталония не будет являтся членом Европейского союза в случае отделения от Испании. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас во время брифинга в Брюсселе, пишет Европейская правда.

"Мы уже повторяли позицию, которой придерживается Комиссия, так же, как и ее предшественники, что подобные референдумы должны быть организованы в соответствии с Конституцией Испании. И это означает, что территория, которая выходит (из состава Испании, - ред.), обнаружит себя за пределами ЕС", - заявил евродипломат.

При этом он подчеркнул: "Однако, не вдаваясь в вопрос легальности этой ситуации, Еврокомиссия верит, что сейчас время для единства и стабильности, а не разделенности и раздробленности".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон сообщил, что парламент в ближайшее время решит вопрос независимости региона от Испании.

Теги материала: Еврокомиссия, Каталония, Испания, референдум, Евросоюз
Новости СМИ2
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