Еврокомиссия: Если Каталония отделится от Испании, то выйдет из ЕС

MIGnews.com.ua

Каталония не будет являтся членом Европейского союза в случае отделения от Испании. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас во время брифинга в Брюсселе, пишет Европейская правда .

"Мы уже повторяли позицию, которой придерживается Комиссия, так же, как и ее предшественники, что подобные референдумы должны быть организованы в соответствии с Конституцией Испании. И это означает, что территория, которая выходит (из состава Испании, - ред.), обнаружит себя за пределами ЕС", - заявил евродипломат.

При этом он подчеркнул: "Однако, не вдаваясь в вопрос легальности этой ситуации, Еврокомиссия верит, что сейчас время для единства и стабильности, а не разделенности и раздробленности".