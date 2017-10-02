Референдум в Каталонии: вопрос независимости региона решится в ближайшее время

MIGnews.com.ua

Парламент Каталонии в ближайшее время решит вопрос независимости региона от Испании. Такое заявление сделал президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в телеобращении, пишет РБК-Украина.

"Правительство в ближайшие несколько дней направит результаты голосования в Каталонский парламент, чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме", - отметил Пучдемон.

При этом он подчеркнул, что референдум дал возможность каталонцам были "услышанными, уважаемыми и признанными".

"В этот день надежды и страдания граждан Каталонии получили право на создание независимого государства в форме республики", - заявил Пучдемон.

Стоит отметить, что в ближайшие два дня после объявления результатов референдума парламент проведет сессию по вопросу независимости Каталонии.