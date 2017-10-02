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Референдум в Каталонии: вопрос независимости региона решится в ближайшее время
02.10.2017 09:41

Референдум в Каталонии: вопрос независимости региона решится в ближайшее время

Парламент Каталонии в ближайшее время решит вопрос независимости региона от Испании. Такое заявление сделал президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в телеобращении, пишет РБК-Украина.

"Правительство в ближайшие несколько дней направит результаты голосования в Каталонский парламент, чтобы он мог действовать в соответствии с законом о референдуме", - отметил Пучдемон.

При этом он подчеркнул, что референдум дал возможность каталонцам были "услышанными, уважаемыми и признанными".

"В этот день надежды и страдания граждан Каталонии получили право на создание независимого государства в форме республики", - заявил Пучдемон.

Стоит отметить, что в ближайшие два дня после объявления результатов референдума парламент проведет сессию по вопросу независимости Каталонии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 90% жителей Каталонии (около 2,26 миллионов человек) проголосовали "за" выход региона из состава Испании.

Теги материала: Каталония, референдум, Испания, парламент
Новости СМИ2
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