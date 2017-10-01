В Мадриде около 10 тыс. человек вышли на демонстрацию против референдума в Каталонии

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 1 октября, в Мадриде около десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании и против референдума в Каталонии, передает El Pais.

Сообщается, что по информации полиции на демонстрацию вблизи одной из главной площади Мадрида - Пласа-Майор вышло около 10 тыс. человек.

Участники акции в руках держат флаги Испании, они скандируют лозунги в поддержку испанского единства и действий испанской полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, по меньшей мере 38 человек получили легкие ранения в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов на одном из избирательных участков в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии.

Также известно, что в день референдума о независимости Каталонии открылись и работают 73% избирательных участков.