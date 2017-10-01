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США планирует направить ударную группу ВМС к побережью КНДР
01.10.2017 13:56

США планирует направить ударную группу ВМС к побережью КНДР

В Минобороны Южной Кореи сообщили, что в середине октября США планируют направить авианосную ударную группу ВМС США, возглавляемую атомным авианосцем Рональд Рейган, к восточному побережью КНДР, передает Корреспондент.

Сообщается, что американские корабли перебросят для проведения совместных с кораблями ВМС Южной Кореи учений.

"Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем Рональд Рейган, в Восточном море в районе 15 октября", - рассказал южнокорейский военный.

Известно, что авианосец Рональд Рейган будут сопровождать несколько боевых кораблей, в том числе ракетный крейсер и эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Иджис, которая способна сбивать любые северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Томагавк.

В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи планируют потренироваться в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Северная Корея призвала США прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнила американскому президенту, что его действия могут привести "к концу мира".

Теги материала: КНДР, США, корабли, ВМС, Южная Корея
Новости СМИ2
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