США планирует направить ударную группу ВМС к побережью КНДР

В Минобороны Южной Кореи сообщили, что в середине октября США планируют направить авианосную ударную группу ВМС США, возглавляемую атомным авианосцем Рональд Рейган, к восточному побережью КНДР, передает Корреспондент.
Сообщается, что американские корабли перебросят для проведения совместных с кораблями ВМС Южной Кореи учений.
"Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем Рональд Рейган, в Восточном море в районе 15 октября", - рассказал южнокорейский военный.
Известно, что авианосец Рональд Рейган будут сопровождать несколько боевых кораблей, в том числе ракетный крейсер и эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Иджис, которая способна сбивать любые северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Томагавк.
В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи планируют потренироваться в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Северная Корея призвала США прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнила американскому президенту, что его действия могут привести "к концу мира".