США планирует направить ударную группу ВМС к побережью КНДР

MIGnews.com.ua

В Минобороны Южной Кореи сообщили, что в середине октября США планируют направить авианосную ударную группу ВМС США, возглавляемую атомным авианосцем Рональд Рейган, к восточному побережью КНДР, передает Корреспондент.

Сообщается, что американские корабли перебросят для проведения совместных с кораблями ВМС Южной Кореи учений.

"Мы ведем консультации с США по плану действий авианосной ударной группой, возглавляемой атомным авианосцем Рональд Рейган, в Восточном море в районе 15 октября", - рассказал южнокорейский военный.

Известно, что авианосец Рональд Рейган будут сопровождать несколько боевых кораблей, в том числе ракетный крейсер и эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны Иджис, которая способна сбивать любые северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Томагавк.

В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи планируют потренироваться в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.