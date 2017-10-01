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В Австрии вступил в силу закон о запрете ношении хиджаба
01.10.2017 13:34

В Австрии вступил в силу закон о запрете ношении хиджаба

В воскресенье, 1 октября, в Австрии вступил в силу запрет на ношение в общественных местах головных уборов, которые закрывают лицо, передает DW.

Сообщается, что речь идет как о головных уборах, которые используют мусульманки, такие как паранджа или никаб, так и о медицинских масках, балаклавах, клоунских и карнавальных масках и спецсредствах одежды.

Известно, что нарушителям новых правил грозит штраф в размере 150 евро.

Особое внимание внедрению запрета австрийские правоохранители намерены уделить в аэропорту Вены. В полиции Австрии, для информирования о новых правилах и слежения за их соблюдением в аэропорту будут задействованы дополнительные силы полиции.

Министерство внутренних дел Австрии распространило брошюры с информацией о новых правилах различными языками, включая арабский. Читайте также Российские боты в Facebook призывали американцев выходить на акции против мусульман – СМИ

Особенно большое количество туристов из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, женщины из которых полностью закрывают лицо, отдыхает на австрийском курорте Целль-ам-Зее. По данным местных властей, туристы из этих стран по численности - вторые и третьи после немцев.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Саудовской Аравии впервые в истории женщина заняла важную государственную должность - Эмана аль-Хамид стала помощницей председателя провинции Аль-Хубар.

Теги материала: Австрия, никаб, запрет, штраф
Новости СМИ2
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