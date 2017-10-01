Полиция Испании заблокировала участок, на котором должен голосовать президент Каталонии

MIGnews.com.ua

Испанская полиция блокирует избирательный участок, где должен голосовать президент Каталонии Карлес Пуджемон, сообщает El Mundo.

Известно, что более 50 офицеров Национальной гвардии сразу после начала голосования окружили здание школы Сан-Хулия в Жироне, в спортивном зале которого размещен участок. Сейчас на участке количество силовиков увеличилось, под зданием школы проиходят столкновения.

Ранее, в ходе референдума о независимости Каталонии, 1 октября 2017 года, на избирательных участках начались стычки между полицией и гражданами, желающими принять участие в голосовании. Как сообщает МВД Испании, сотрудники полиции еще накануне референдума закрыли большую часть предполагаемых мест голосования. На некоторых из тех участков, которые все же открылись утром в воскресенье, 1 октября, начались стычки между полицией и гражданами, желающими принять участие в голосовании. Сейчас полицейские блокируют вход в здания и пытаются изъять бюллетени. Верховный суд Испании ранее запретил использовать общественные здания для голосования, сообщает МВД.