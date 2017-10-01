Италия высылает посла КНДР со страны

Глава итальянского МИД Анджелино Альфано сообщил, что Италия намерена прекратить аккредитацию северокорейского посла с целью оказать давление на КНДР, передает Корреспондент.
"Мы приняли твердое решение прекратить процедуру аккредитации посла Корейской Народно-Демократической Республики. Посол должен покинуть Италию", - сказал он.
Согласно его словам, КНДР продолжает осуществлять ракетные и ядерные удары. Альфано также подчеркнул, что "Италия, возглавляющая Комитет по санкциям Совета Безопасности, призывает международное сообщество поддерживать давление на режим".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представитель комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Северная Корея призвала США прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнила американскому президенту, что его действия могут привести "к концу мира".