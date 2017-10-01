В КНДР назвали Трампа "старым психопатом" и пригрозили "концом света"

В воскресенье, 1 октября, представитель комитета Северной Кореи за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявил, что Северная Корея призвала США прекратить враждебную политику в отношении КНДР и напомнила американскому президенту, что его действия могут привести "к концу мира", передает Yonhap.
"Дальнейшее безрассудное поведение Трампа, который не знает ничего о себе и своем противнике, только укрепит желание армии и народа КНДР ответить репрессивными мерами в отношении Соединенных Штатов. Это ускорит приближение конца мира в США. Трампу стоит помнить об этом", - говорится в заявлении.
Представитель КНДР также осудил американского лидера за то, что он подписал указ о введении санкций против Северной Кореи.
"Мы снова предупреждаем старого психопата из Америки, чтобы он не бросался в истерию. Его размахивание санкционной дубинкой и демонстрация мускул с помощью бомбардировщиков, которые летают перед приведенными в боевую готовность вооруженными силами КНДР, - это акт самоубийства", - заявил северокорейский представитель.
Согласно его словам, действия Трампа могут привести к "ядерной катастрофе", которая "превратит Америку в море огня".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter отреагировал на выступление главы МИД КНДР на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, заявив, что КНДР "не протянет слишком долго".