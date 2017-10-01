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В Каталонии жители за четыре часа до голосования на референдуме уже стали формировать очереди
01.10.2017 09:49

В Каталонии жители за четыре часа до голосования на референдуме уже стали формировать очереди

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии начали собираться очереди из желающих проголосовать на референдуме о независимости от Испании, передает УНН.

Сообщается, что очереди начали собираться еще за 4 часа до запланированного начала голосования.

Также известно, что в столицу Каталонии отправились около ста полицейских фургонов.

Напомним, 30 сентября полиция Каталонии Mossos заблокировала 1300 из 2315 школ, предназначенных как избирательные участки для проведения референдума.

Как сообщал MIGnews.com.uа, активисты, в результате стрельбы на избирательном участке в Каталонии пострадали четыре человека.

Сообщается, что неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на избирательном участке в школе города Мальнеу. Четыре человека получили ранения в грудь и шею. Пострадавшим не нужна госпитализация. 

Теги материала: Каталония, выборы, очереди, референдум
Новости СМИ2
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