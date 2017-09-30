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Испанская полиция захватила Центр коммуникаций правительства
30.09.2017 18:34

Испанская полиция захватила Центр коммуникаций правительства

В субботу, 30 сентября, испанская полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий каталонского правительства накануне запрещенного Испанией референдума о независимости, передает El Pais.

Известно, что Гражданская гвардия Испании вошла в здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии, где должны были собирать электронные голоса.

Также отмечается, что ранее Высокий суд Каталонии вчера приказал правительству приостановить использование компьютерных услуг, для электронного голосования в день референдума.

Как сообщал MIGnews.com.uа, активисты, выступающие за проведение референдума о независимости, начали занимать помещения в отдельных школах Барселоны в Каталонии, где в воскресенье, 1 октября, должно пройти голосование.

Люди намерены сделать все, чтобы на выходных школы остались открытыми, таким образом, обойдя приказ Высшего суда Каталонии о закрытии учебных учреждений, в которых должны быть созданы избирательные участки.

 

Теги материала: Испания, Каталония, правительство, полиция
Новости СМИ2
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