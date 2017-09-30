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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении тысяч боевиков ИГИЛ
30.09.2017 17:57

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении тысяч боевиков ИГИЛ

Российский генерал-майор, официальный представитель Минобороны РФ, Игорь Конашенков сообщил, что попытки наступления террористических группировок Джабхат Ан-Нусра и ИГИЛ на западе и востоке Сирии, завершились провалом, передает Интерфакс.

"Террористические группировки ИГИЛ и "ан-Нусра" понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев", - заявил Конашенков и подчеркнул, что "скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены".

Согласно заявлению генерала, "в результате точных ракетно-авиационных ударов ВКС России с 19 по 29 сентября подтвержденные потери террористов составили 2459 боевиков убитыми и около 2,7 тысяч раненными".

Сообщается, что среди уничтоженных террористов 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ.

По словам Конашенкова, сейчас сирийские войска при поддержке российской авиации завершают операцию по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака полуторатысячной группировки ИГИЛ на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Ираке за один раз казнили 42 террориста "Исламского государства".

Теги материала: ИГИЛ, Россия, уничтожение, Сирия
Новости СМИ2
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