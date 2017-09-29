США отозвали 60% дипломатов с Кубы из-за "звуковых атак"

MIGnews.com.ua

В США призывают американцев не посещать Кубу и отзывают 60% дипломатического персонала в Гаване из-за "звуковых атак", передает DW.

Сообщается, что из-за загадочного заболевания группы американских дипломатов на Кубе США отзывают 60 процентов своего дипломатического персонала в этой стране.

Также известно, США бессрочно прекращают выдачу виз на острове, а также призывают американских туристов не посещать Кубу из-за "специфических атак", что наносят ущерб американским гражданам. В государственном департаменте США сообщили, что нападения на дипломатов произошли в гостиницах.

Эти меры будут действовать, пока США не убедятся, что американские дипломаты будут на острове в безопасности. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял о возможности полного закрытия посольства.

Еще в мае США зафиксировали симптомы неизвестной болезни среди своих дипломатов на Кубе. В 21 человека были такие симптомы, как тошнота, головокружение и временная потеря слуха или памяти, кроме того пострадали пять канадцев. По меньшей мере один из дипломатов попал в больницу на Кубе. Часть из пострадавших вернули на родину. Американская сторона подозревает, что эти симптомы были вызваны "звуковыми атаками".