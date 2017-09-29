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В Каталонии крестьяне на тракторах бастуют, требуя референдум
29.09.2017 16:04

В Каталонии крестьяне на тракторах бастуют, требуя референдум

В Каталонии крестьяне со всей страны собрались на пикет в поддержку референдума о независимости, передает ABC Espana.

Известно, что в пятницу со всех районов Каталонии крестьяне собрались на тракторах, чтобы осуществить забастовку в поддержку референдума о независимости Каталонии.

Организаторы забастовки рассказали, этот пикет нацелен на "защиту демократии и свободы, после арестов чиновников, фактически является вмешательством в женералитат и нарушением гражданских прав".

Как сообщал MIGnews.com.uа, правительство Испании заблокировало как минимум 140 сайтов, которые поддерживали проведение референдума о независимости в Каталонии.

Представители гражданской гвардии заблокировали более 140 веб-сайтов, включая ресурс Каталонской национальной ассамблеи. Кроме того, сообщается, что сайты были заблокированы в соответствии с резолюцией Высшего суда Каталонии, которую приняли 23 сентября этого года.

Теги материала: Каталония, забастовка, тракторист, референдум
Новости СМИ2
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