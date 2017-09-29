В Саудовской Аравии женщина впервые в истории заняла влиятельную государственную должность

MIGnews.com.ua

В Саудовской Аравии впервые в истории женщина заняла важную государственную должность - Эмана аль-Хамид стала помощницей председателя провинции Аль-Хубар, передает DW.

Известно, что она заняла этот пост в рамках "плана увеличения" числа женщин на руководящих должностях в стране в соответствии с программой "Видение-2030", сообщило министерство культуры и информации Саудовской Аравии.

Сообщается, что программа экономических и социальных реформ "Видение-2030" предусматривает увеличение доли женщин на рынке труда с нынешних 22 до 30 процентов.

Накануне король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд подписал указ, которым разрешил женщинам получать водительские права и управлять автомобилями.

А 23 сентября в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить стадион. Сотни женщин имели возможность в сопровождении своих семей побывать на королевском стадионе в столице страны Эр-Рияде во время празднования национального праздника - дня единства королевства.

В июле саудовское министерство образования позволило школьницам государственных школ заниматься спортом.

Тем не менее, Саудовская Аравия продолжает проводить строгую политика разделения людей по полу. Женщинам до сих пор запрещено начинать обучение и путешествовать без разрешения отца, мужа или брата.