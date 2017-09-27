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Пентагон: Летальное оружие нужно Украине для защиты своего суверенитета
27.09.2017 17:14

Пентагон: Летальное оружие нужно Украине для защиты своего суверенитета

Решение о предоставлении Украине летального оружия в настоящее время находится в Белом доме. Такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд во время слушаний в Сенате, сообщает Голос Америки.

По словам американского силовика, он не может озвучить сроки принятия окончательного решения Белым домом.

"Министерство обороны США и Государственный департамент официально рекомендовали предоставить летальное оружие Украине", - заявил сенатор Роджер Викер во время слушаний.

В свою очередь Данфорд подчеркнул, что Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета.

"По моему мнению, с военной точки зрения, Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета", - заявил представитель Пентагона.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что в Украине в настоящее время не происходит ничего такого, чтобы предоставлять Вооруженным силам Украины летальное оружие.

Теги материала: Пентагон, США, Украина, летальное оружие
Новости СМИ2
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