Пентагон: Летальное оружие нужно Украине для защиты своего суверенитета

MIGnews.com.ua

Решение о предоставлении Украине летального оружия в настоящее время находится в Белом доме. Такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд во время слушаний в Сенате, сообщает Голос Америки .

По словам американского силовика, он не может озвучить сроки принятия окончательного решения Белым домом.

"Министерство обороны США и Государственный департамент официально рекомендовали предоставить летальное оружие Украине", - заявил сенатор Роджер Викер во время слушаний.

В свою очередь Данфорд подчеркнул, что Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета.

"По моему мнению, с военной точки зрения, Украине нужны дополнительные возможности для защиты своего суверенитета", - заявил представитель Пентагона.