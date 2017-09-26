В Венгрии пообещали блокировать сближение Украины с ЕС

MIGnews.com.ua

Власти Венгрии будут блокировать и ветировать любой шаг, направленный на сближение Украины с Европейским союзом. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По словам главы МИД Венгрии, соответствующее решение было принято из-за подписания президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании.

"Мы гарантируем, что Украина пострадает в будущем", - заявил Сийярто. По его словам, данный украинский закон является "стыдом и позором", поскольку национальным меньшинствам в школах будут преподавать все предметы, кроме родного языка, на украинском.

"Президент Порошенко говорил о сближении Украины с Европой, но сегодня он сделал огромный шаг в обратном направлении. До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине, но можете забыть об этом с этого момента", - отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что Будапешт будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных организациях, в частности, в ЕС.

Кроме того Сийярто заверил, что на заседании Совета ООН по правам человека Венгрия наложит вето на любую позицию ЕС, которая не будет осуждать Украину "с достаточной силой и решимостью".