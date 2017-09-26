В США заявили, что хотят решить проблему с КНДР дипломатическим путем

Соединенные Штаты Америки намерены решать проблему с Северной Кореей дипломатическим путем. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис.
"США хочет решить кризис Северной Кореи дипломатически", - цитирует американского министра Agence France-Presse в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, ранее о нежелании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа воевать с Корейской народно-демократической республикой заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители президента США Дональда Трампа заявили, что противозаконные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политика правительства Северной Кореи представляют собой постоянную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономике США и нарушению международных отношений США. Поэтому Америка должна максимально оказывать давление на Северную Корею.