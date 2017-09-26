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В США заявили, что хотят решить проблему с КНДР дипломатическим путем
26.09.2017 11:56

В США заявили, что хотят решить проблему с КНДР дипломатическим путем

Соединенные Штаты Америки намерены решать проблему с Северной Кореей дипломатическим путем. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис.

"США хочет решить кризис Северной Кореи дипломатически", - цитирует американского министра Agence France-Presse в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее о нежелании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа воевать с Корейской народно-демократической республикой заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители президента США Дональда Трампа заявили, что противозаконные, дестабилизирующие и репрессивные действия и политика правительства Северной Кореи представляют собой постоянную угрозу национальной безопасности, внешней политике, экономике США и нарушению международных отношений США. Поэтому Америка должна максимально оказывать давление на Северную Корею.

Теги материала: США, КНДР, Джеймс Мэттис, конфликт
Новости СМИ2
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