В США заявили, что хотят решить проблему с КНДР дипломатическим путем

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки намерены решать проблему с Северной Кореей дипломатическим путем. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис.

"США хочет решить кризис Северной Кореи дипломатически", - цитирует американского министра Agence France-Presse в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее о нежелании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа воевать с Корейской народно-демократической республикой заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.