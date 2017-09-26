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Возле посольства КНДР в Лондоне произошел взрыв
26.09.2017 10:54

Возле посольства КНДР в Лондоне произошел взрыв

В Лондоне возле посольства Северной Кореи произошел взрыв, сообщает Evening Standart.

По данным местных правооранителей, гулявшие возле дипведомства люди обнаружили подозрительный пакет, в котором оказалась взрывчатка. В результате пришлось эвакуировать сотрудников ведомства, а также людей из домов, которые находятся вблизи. Кроме того перекрыли дорогу к посольству.

После этого сотрудники правоохранительных органов осуществили контролируемый подрыв опасной посылки. В результате чрезвычайного происшествия никто не погиб и не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 15 сентября, на станции лондонского метро "Парсонс-Грин" произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 29 человек, из них 21 пострадавший был госпитализирован. Несколько человек получили ожоги лица.

Теги материала: Лондон, КНДР, посольство, взрыв
Новости СМИ2
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