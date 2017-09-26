Возле посольства КНДР в Лондоне произошел взрыв

MIGnews.com.ua

В Лондоне возле посольства Северной Кореи произошел взрыв, сообщает Evening Standart .

По данным местных правооранителей, гулявшие возле дипведомства люди обнаружили подозрительный пакет, в котором оказалась взрывчатка. В результате пришлось эвакуировать сотрудников ведомства, а также людей из домов, которые находятся вблизи. Кроме того перекрыли дорогу к посольству.

После этого сотрудники правоохранительных органов осуществили контролируемый подрыв опасной посылки. В результате чрезвычайного происшествия никто не погиб и не пострадал.